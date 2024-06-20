شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تصل المغرب للمشاركة فى مهرجان موازين ونفاد تذاكر حفلها والان مع تفاصيل الخبر

وصلت الديفا سميرة سعيد إلى المملكة المغربية للمشاركة في مهرجان موازين، حيث نفدت تذاكر الحفل المقرر له يوم الجمعة 28 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن تحيى المطربة اليمنية بلقيس حفلها ضمن فعاليات المهرجان يوم 23 يونيو المقبل على منصة النهضة.

وفى يوم 21 يونيو تحيى النجمة أنغام حفلها على منصة النهضة وفى نفس اليوم تحيى المطربة كارول سماحة حفلها على المسرح الوطنى محمد الخامس.

مسارح مهرجان موازين الدولى تستعد لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى.