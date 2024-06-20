شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية نساء بلا غد على مسرح الهناجر يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية نساء بلا غد على مسرح الهناجر يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يونيو، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، العرض من تأليف جواد الأسدى، إعداد وإخراج نور غانم، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور أحمد جمال جيمى، مكياج خلود محمود، فيديو ميبنج محمد البدرى، موسيقى مصطفى منصور، استعراضات مناضل عنتر، مخرج منفذ محمد جمال.

نساء بلا غد كتب نصه المسرحى العراقى الحائز على جائزة الأمير كلاوس للمسرح 2004 جواد الأسدى، وتدور فكرة العرض حول ثلاث لاجئات سوريات فى ألمانيا ينتظرن الحصول على اللجوء، وتبدأ الأحداث فى غرفة التحقيق، وتكشف اللاجئات الثلاث بعض المعلومات عنهن أمام المحقق.

‎وتنتقل الأحداث إلى الملجأ لتتضح العلاقات بينهن، ويسودها التوتر، خاصة بين مريم وأديل نتيجة اختلاف أفكارهما وطريقة حياتهما، ما جعلهما فى صدام مستمر يصل إلى ذروته عندما تهاجم مريم أديل بالسكين لقتلها، وتدخل فاطمة بينهما، بما يمثل المشهد إسقاطًا للوضع فى سوريا قبل أن تحين لحظة انهيارهن ويروين المأساة السورية.