ويل سميث يحضر لفيلمه الجديد Resistor

يستعد النجم العالمى ويل سميث لأداء دور البطولة فى فيلم خيال علمى جديد يحمل اسم Resistor، مستوحى من رواية Influx للمؤلف الأكثر مبيعًا فى صحيفة نيويورك تايمز دانييل سواريز لعام 2014.

وبحسب ما ورد كان الفائز بجائزة الأوسكار البالغ من العمر 55 عامًا "يعمل على تطوير المشروع لسنوات" جنبًا إلى جنب مع المنتج السينمائى الأمريكى تود بلاك وجيسون بلومنثال وستيف تيش وجون مون وتوني شو من شركة Escape Artists، حسبما نشر موقع الديلي ميل.

وكان قد كشف النجم العالمى ويل سميث عن أفضل الأفلام التي قدمها خلال مسيرته المهنية في خلال أحدث حوارته، حيث صرح قائلاً: "أعتقد أن أفضل فيلم قمت بتقديمه على الإطلاق هو The Pursuit of Happyness، فيلم الدراما التي تم إنتاجه عام 2006 ولعب دور البطولة فيه إلى جانب ابنه جادن.

وتابع سميث قائلا: "ويأتي من بعده أول فيلم من سلسلة Men In Black، أما Bad Boys وAladdin فاعتبرهما من بين أكثر الأشياء متعة التي قدمتها".

وأنهى سميث حديثه قائلا: "وإذا كان على أن أضع أربعة منها فى كبسولة زمنية، فستكون: The Pursuit of Happyness ،The First Men In Black، I Am Legend وربما King Richard".

كما تتعرض شخصية النجم العالمى ويل سميث فى فيلم Bad Boys: Ride Or Die لصفعات متكررة فى مشهد مثير، فيما يوصف بأنه إشارة إلى صفعة الأوسكار الشهيرة، حيث فى الحفل الذى أقيم في مارس 2022، صفع سميث زميله النجم كريس روك على خشبة المسرح بعد أن ألقى الممثل الكوميدي نكتة عن زوجته جادا بينكيت سميث.

ومن ثم بعد الحادث اعتذر سميث لروك، واستقال من الأكاديمية، ومُنع من حضور فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات.

أصدر سميث لاحقًا اعتذارًا آخر على موقع يوتيوب في يوليو 2022، حيث وصف سلوكه بأنه "غير مقبول"، مضيفًا: "لم أكن أدرك، لم أكن أفكر في عدد الأشخاص الذين أصيبوا في تلك اللحظة".

والآن، في فيلمه الجديد، Bad Boys، تظهر شخصية سميث وهي تتعرض للصفع المتكرر على الوجه، وهو ما أشارت إليه العديد من المراجعات كإشارة واضحة إلى الجدل الدائر حوله.

وأشار موقع Variety إلى أنها قد تكون محاولة للسخرية القاسية من "تجاوز" سميث، بينما تصفها صحيفة ديلي بيست بأنها "إيماءة لا طعم لها" للصفعة الواقعية من أجل "إعادة تأهيل صورة سميث".

Bad Boys: Ride Or Die هو الجزء الرابع في سلسلة الأفلام، ومن بطولة سميث في دور مايك لوري إلى جانب مارتن لورانس في دور ماركوس بورنيت.

ويدور فيلم Bad Boys: Ride Or Die حيث يُجبر الثنائي على أن يصبحا هاربين عندما يتم إعدادهما وعليهما حل قضية فساد في كارتل جنوب فلوريدا خارج القانون.

يشارك في بطولة فيلم Bad Boys: Ride Or Die، فانيسا هادجنز وتيفاني هاديش ودي جي خالد وجو بانتوليانو، من إخراج الثنائي البلجيكي عادل وبلال، اللذين أشرفا أيضًا على الإدخال السابق لعام 2020 Bad Boys For Life.