شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم أهل الكهف يقترب من المليون الخامس فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت إيرادات فيلم أهل الكهف من الوصول إلى 5 ملايين جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، حيث حقق الفيلم إيرادات بلعت مليون جنيه أمس الأربعاء، لتكون المحصلة 4 ملايين و875 ألف جنيه خلال 8 أيام عرض، حيث انطلق عرض الفيلم يوم 12 يونيو الجارى.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم: الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، ويعود الثلاثة إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر.

‎ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: "أهل الكهف"، و"ولاد رزق 3 - القاضية"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس.