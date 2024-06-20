أحلام في الكويت: ابداع وتألق بعد سنوات من الغياب وتحيّة لعبدالله الرويشد

تحت شعار “ليلة فنانة العرب”، إختتمت الفنانة الإماراتية أحلام فعاليات مهرجان “ليلة عمر ٢٠٢٤” في الكويت حيث إلتقت، مساء الأربعاء، جمهورها الكويتي بعد غياب لعدّة سنوات.

تميّز الحفل الاستثنائي، بضخامته وبرؤية فنية خاصة، مصحوباً بأوركسترا تضمّ أكثر من ثمانين عازفاً بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

على مدى أربع ساعات، قدّمت أحلام على مسرح الأرينا-الكويت سلسلة من الأغنيات وسط حضور حاشد وتفاعل كبير، كما تزيّن المسرح الضخم بشعار الملكة.

وعلى وقع التصفيق الحار، وجّهت أحلام رسالة الى جمهورها قائلة: “وحشتوني يا الكويت.. وحشتوين يا أهلي”.

خطفت أحلام الأنظار بإطلالة لافتة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

بهذه المناسبة، شاركت أحلام عبر “إكس” أكثر من فيديو من أجواء الحفل، وسط إشادة جمهورها بإطلالتها وادائها الباهر، كما تصدّر هاشتاغ “أحلام” في الكويت” الترند” على “إكس” في الكويت والإمارات ومختلف دول الخليج.

وفي لفتة مميّزة لاقت إستحسان الجمهور، لم تتمالك أحلام دموعها، أثناء تقديمها أغنية “لما قلبي” للفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الذي تعرّض مؤخرًا لأزمة صحيّة، حيث تمنّت ان يعود الى جمهوره سالمًا ومعافى ووصفته بـ “صوت الكويت الغالي”.

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بعد انتهاء الحفل، شاركت أحلام متابعيها على “إكس” مقطع فيديو مع مدير أعمالها، نايف اليوسف، الذي بارك لها على النجاح الكبير للحفل الذي وصفه بالأسطوري.

من جهتها أعربت احلام عن شكرها ومحبتها لجمهورها الكويتي، قائلةً: “الله يعز الكويت مثل اليوم ما عزّونا”.