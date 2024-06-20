الناقد طارق الشنّاوي يفاجئ محمد رمضان برأيه بعد اعلان غيابه عن رمضان ٢٠٢٥

“برافو عليه”، بهذه الجملة أثنى الناقد الفني المصري طارق الشنّاوي، على قرار مواطنه الفنان محمد رمضان، الغياب عن موسم دراما رمضان لعام ٢٠٢٥،

في التفاصيل، قال”الشناوي” في تصريح لـ “القاهرة ٢٤”، أن محمد رمضان عُرض عليه أعمالاً كثيرة، وهو غائب بإرادته وليس لوجود عطل فني معه”.

وأضاف أن محمد رمضان خرج من مسلسل “جعفر العمدة” بنسب مشاهدة عالية جدًا، ولا نستطيع ان “نُعيب”عليه غيابه، ولكنه لم يتحمّس لأي عمل وغياب الفنان بقرارٍ منه، يُحسب له وليس عليه”.

وتابع “الشناوي”، أن “رمضان” لم يجد العمل الذي يرفعه درجة عالية عما وصل إليه وحرصه على مكانة معينة تجعله يغيب ولذلك “برافو عليه.”.

نذكر ان محمد رمضان، كان قد أعلن غيابه رسميًا عن موسم دراما رمضان ٢٠٢٥. حيث شارك الخبر مع متابعيه عبر “إنستغرام” من خلال منشور ذات خلفية سوداء وكتب: “غيابي رسميًا عن دراما رمضان ٢٠٢٥”.

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نذكر أن محمد رمضان أطلق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أغنية جديدة بعنوان “مفيش كدة” وذلك على قناته الرسمية عبر موقع “يوتيوب”.

على صعيد الحفلات، يستعد محمد رمضان، للقاء جمهوره اللبناني بحفل فني يُحييه في بيروت خلال فصل الصيف وتحديدًا في ١٧ آب/أغسطس القادم.