رامي صبري يردّ على تشبيهه بـ عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان رامي صبري، على موقفه من تشبيه الجمهور له بالفنان عمرو دياب، مؤكدًا أن الأخير ينتمي إلى جيل آخر غير جيله.

وقال رامي خلال تصريحات إذاعية: “أول ما اشتغلت قعدت فترة أسمع ده بيقلد عمرو دياب ده عاوز مش عارف إيه، وأنا كنت أسمع من بعيد وأضايق من التشبيه هما بيعملوا كده ليه، هو أنا فعلًا بقلده؟ هو أنا شبهه؟ يمكن أنا متأثر بيه وأنا مش عارف، وعمرو دياب جيل تاني مش جيلي يعنى حتى لو في شبه مش أزمة”.

وواصل: “ظللت أول خمس سنوات أخلي بالي جداً لو أنا شبهه في حركة الأيد وأركز في كل التفاصيل، وبقيت كده لحد ما ابتديت واحدة واحدة أحس إن الناس بدأت تهدى في الموضوع ده لأن الناس مكنتش عارفاني في الأول ومتعرفش أنا بعمل إيه وأنا حقيقي ولا شوية وهمشي”.

وأضاف: أنا كنت أحاول أحافظ على شكل الأغنية التي أقدمها حتى المزيكا أقول بلاش دي شبيهة لعمرو بقيت كده لدرجة إني خلاص داخل على 9 ألبومات ولسه مركز، والحمدلله أنا بغني من 18 سنة”.

يُذكر أن رامي صبري طرح مؤخرا أغنية “بين الحيطان”، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من ألبومه “النهايات أخلاق”، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، ألحان وتوزيع موسيقى عمرو الخضري.