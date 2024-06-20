رسالة من هند صبري لجمهورها عن “مفترق طرق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة هند صبري رسالة لجمهورها ورسالة أخرى لصناع مسلسلها “مفترق طرق”، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، صورًا لها من المسلسل وكتبت معلقة عليها قائلة: “من يتابع المسلسل على shahid.vod؟ أخبروني توقعاتكم لأميرة”.

كما وجهت كلامها لفريق العمل قائلة: “حابه أهنّي كل زملائي في هذا العمل وعلى رأسهم المخرج وفريق الكتابة”.

مسلسل “مفترق طرق” مكون من ٤٥ حلقة يتم عرض ٤ حلقات منه في الأسبوع على منصة شاهد، وهو مقتبس من مسلسل The Good Wife، وهو عمل امتد من عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١٦، وتدور أحداثه حول زوجة تحب زوجها الذي يعمل محاميًا ويكتسب شهرة تضعه في مركز مهم، ولكن بعد فضيحة جنسية وفساد مهينة لزوجها والقبض عليه، تجد نفسها في مواجهة الحياة وأنها ملزمة بإعالة أسرتها فتضطر للعودة للعمل كمحامية في مكتب محاماة، لتدافع عن زوجها، والمسلسل من بطولة هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، وعدد من النجوم وهو عمل مصنف دراما وجريمة وغموض.