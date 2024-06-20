أحلام تحبس دموعها متأثرة بسبب عبدالله الرويشد: “اسمع جمهورك يا أبو خالد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حبست النجمة الإماراتية أحلام الشامسي دموعها بسبب تأثرها بمرض الفنان الكويتي الكبير عبدالله الرويشد، حين أهدته إحدى أغانيها في “ليلة فنانة العرب” ضمن مهرجان “ليلة عمر 2024” على مسرح “أرينا” في الكويت.

وغنّت أحلام أغنية “لما قلبي” من ألحان الرويشد، قائلةً: “هذه الأغنية لفنان عملاق، صوت الكويت الغالي عبدالله الرويشد أبو خالد، اسمع جمهورك يا أبو خالد، وهو بقول لك ارجع سالم إن شاء الله بالسلامة، هذه الأغنية التي سأقدمها من الأغاني التي أحبها وغالية على قلبي، وإنتوا أكيد تحبونها”.

وكادت دموع أحلام أن تنهمر وسط كلامها، فاستدركت نفسها وبدأت بمسحها قبل سقوطها.

يُذكر أن عبدالله الرويشد تعرّض لأزمة صحيّة في شهر شباط (فبراير) الماضي، وأدخل على إثرها إلى “مستشفى جابر” بالعاصمة الكويتية حيث مُنعت عنه الزيارة بتوصية من الأطباء، قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج.