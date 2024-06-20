نادي القصة يعلن القائمة الطويلة لجائزة "طه حسين" للرواية المنشورة ٢٠٢٤

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار التعاون بين نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة د.وليد قانوش، أعلنت لجنة الجوائز والمسابقات برئاسة الكاتب أحمد قرني بنادي القصة، عن القائمة الطويلة لجائزة طه حسين للرواية المنشورة، وقد تم فتح باب التقديم للمسابقة منذ مطلع مايو الماضي حتى العشرين من نفس الشهر، وقد شهدت الجائزة إقبالا كبيرا من الروائيين المصريين وقامت لجنة المسابقات بالنادي بتشكيل لجان الفحص من كبار الكتاب والنقاد وانتهت لجنة المسابقات من إعداد القائمة الطويلة للجائزة والتي تضمنت الأعمال الروائية الآتية:

رواية "الأستاذ" لياسر أبو السعود.

"جريمة حياة" لشيرين شحاتة.

"المس العاشق" لأحمد عبده.

"العسال" لحارس كامل يوسف.

"ميراث الخوف" لأمينة الزغبي.

"فيلا القاضي" لعمرو دنقل.

"في رحاب البطل كانت لنا أيام" لمحمد كسبر

"التاريخ الذكوري لدرة" لمنى خليل.

"ستانلي" لريم أبو عيد.

"حائط بلا مبكى" لفكرية أحمد.



وقد قرر نادي القصة منح الروايات التي تصل إلى للقائمة القصيرة وعددها خمس روايات ولم يحالفها الحظ بالفوز بإحدى جوائز المسابقة، تقرر منحهم جوائز تشجيعية عبارة عن درع النادي وشهادة تقدير .

وسيتم الإعلان قريبا عن الفائزين.