شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القس زوج إيمان العاصى فى مسلسل برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان السعودى محمد القس فى بطولة مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى، والذى ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة، للعرض فى موسم الأوف سيزون، ويجسد القس خلال أحداث المسلسل دور زوج إيمان العاصى، وتمر حياتهما بمنعطف كبير تكشفه الحلقات.

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التي جسدتها في المسلسل وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

يذكر أن الفنان محمد القس شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "بـ 100 راجل" بطولة سمية الخشاب، محمود عبد المغني، نانسي صلاح، سما إبراهيم، أحمد صيام، هالة فاخر، محمد رضوان، محمد عبد العظيم، إبراهيم السمان، زينة منصور، مصطفى منصور، إيمان يوسف، شيماء يونس، محسن منصور، حسناء سيف الدين، حسن عيد، وتأليف محمود حمدان وإخراج ابرام نشأت.