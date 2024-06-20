شكرا لقرائتكم خبر عن الحفل السنوى للمعهد العالى للباليه على المسرح الكبير بدار الأوبرا السبت والان مع تفاصيل الخبر

يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم السبت المقبل فى الساعة مساء الحفل السنوى للمعهد العالى للباليه التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة وذلك من خلال تقديم عددا من عروض الباليه العالمية من تقديم طلاب المعهد باليه "لوركيانا" و"سندريللا" برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف فنى الدكتور صفوت محمد، وإشراف عام على الحفل الدكتوره لمياء محمد عميدة المعهد للباليه.

وتدور أحداث باليه لوركيانا حول "سوليداد التى توفى حبيبها وعلى الرغم من مرور 40 يوما على وفاته إلا أنها لا تستطيع نسيان حبيبها حتى تصادف حبا جديدا وهو "مصارع الثيران"، إلا أن طيف حبيبها الأول يبدأ فى الظهور ويطاردها ويطالبها بنسيان حبيبها الثانى وتحاول سوليداد محاربة الماضى والعيش مع حبيبها الجديد إلا أنها تفشل فى ذلك لتقرر إنه لا ناجة بالماضى إلا الموت وفى رقصتها الأخيرة تعلن حبها لمصارع الثيران والحياة.

أبطال وشخصيات باليه لوركيانا هم "مارينا إيهاب سوليداد، الميتادور يوسف أيمن، الشبح أحمد فضلون وكل من "حمزة سعد،حمزة محمد، محمد حاتم، محمد خالد، مهند محمود، يوسف حازم، مهند مدحت، طارق هشام، يوسف محمد، ملك، مصطفى، سلمى صلاح، لارا محمد، عليا باسم، روديناهشام، داليا محمد، لميس إيهاب، ليالى محمد، كارما محمد، رودينامحمد، لوجين كريم، رؤى أشرف، فريدةحسين، ريتال صلاح، ليلى محمد، همسة عونى" وتدريب كل من "د.صفوت محمد، د.تهانى حسن، رجوى حامد، ريم عبد الرازق".

أما باليه سندريلا فهى رواية عالمية ذائعة الشهرة وتدور حول سندريلا الفتاة الفقيرة التى تعيش فى كنف زوجة أبيها التى تفضل بناتها عليها وتعالمها كخادمة لهما حتى يتعرف عليها الأمير عليها ويتخذها زوجة له وتتحول الفتاة الفقرة اليتيمة إلى أميرة.