جيسيكا بيل غاضبة من جاستين تيمبرليك بعد اعتقاله مخمورًا

شوهدت جيسيكا بيل، ٤٢ عامًا، في موقع تصوير عملها الجديد The Better Sister، بعد ساعات فقط من اعتقال زوجها جاستن تيمبرليك، ٤٣ عامًا، لقيادته وهو مخمور.

وكشف مصدر مقرّب من الممثلة لمجلة PEOPLE أن “بيل” ليست سعيدة من اعتقال تيمبرليك وأضاف المصدر: “كان عليها أن تصوّر بالأمس، فهي لا تحب أي اهتمام بالعائلة وخاصة الأمور السلبية منها”.

وعلى الرغم من الظروف المؤسفة، فمن الواضح أن “بيل” لا تزال داعمة لزوجها. وتابع المصدر قائلاً إن بيل “تحب” تيمبرليك و”ستكون بجانبه دائمًا لإنه أب وزوج عظيم”.

وأشار شهود في موقع التصوير إلى أنه على الرغم من أن “بيل” بدت “متعبة”، إلا أنها ظلت تركّز على عملها.

من الواضح أن “بيل” مكرسة وقتها حاليًا لمهنتها والحفاظ على الاحتراف وسط التحدّيات الشخصية وإن التزامها بعملها أمر يستحق الثناء حقًا.

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أما بالنسبة لتيمبرليك، فقد كشف مصدر منفصل أنه تم إيقافه أثناء قيادته تحت تأثير الكحول، الشرطة أطلقت سراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم على أن يعود الى المحكمة في تاريخ لاحق.