هل تجتمع إلهام شاهين، ليلى علوي وهالة صدقي بعمل جديد بعد ٢٩ عامًا على لقائهن الأول؟

كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن تفاصيل الفيلم السينمائي الجديد، والذي سيجمعها بصديقتَيها الممثلتَين ليلى علوي وهالة صدقي، بعد مرور ٢٩ سنة على لقاء الثلاثي في فيلم “يا دنيا يا غرامي”.

في التفاصيل، شاركت شاهين عبر “انستغرام” صورة جمعتها مع ليلى علوي وهالة صدقي على هامش مشاركتهن في العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق ٣” في الرياض وعلقت: ” أجمل الأوقات مع صديقات العمر هالة صدقي وليلى علوي.

وتابعت: “جمعتنا صداقة طويلة في الحياة، وعلى الشاشة في فيلم يا “دنيا يا غرامي”، الفيلم الذي لاقى نجاحاً كبيراً جداً عند عرضه وحصلنا جميعنا على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية، أجمل فيلم عن الصداقة، أحبه جداً وإن شاء الله، سيجمعنا قريباً فيلم “قلبي يحبك يا دنيا”.”

الفيلم لا زال في مرحلة الكتابة ولم يتم تحديد اي موعد لتصويره في الوقت القريب.

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نذكر أن فيلم “يا دنيا يا غرامي” تم عرضه في العام ١٩٩٦، تناولت أحداثه قصة كفاح ثلاث صديقات يعشن ظروفا إجتماعية قاسية. شارك في بطولة الفيلم آنذاك: ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، هشام سليم، ماجدة الخطيب. الفيلم من تأليف محمد حلمي هلال وإخراج مجدي أحمد علي.