قبل طرحها.. كواليس تقديم أصالة أغنية "ثم أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر مؤمن سالم، تفاصيل تقديم المطربة أصالة، الأغنية الرئيسية في ألبومها الخليجي، "ثم أنا ".

الشاعر مؤمن سالم، في تصريح خاص لـ "الخليج 365 " قال:" بعد تعاوني مع المطربة أصالة، في أغاني (حبة ظروف)، و(الورد البلدي)، كانت هناك أغنية ثالثة نعد لها، ولكن تم تأجيلها مؤقتا".

وتابع،:"بعد ذلك وقع اختيار المطربة أصالة، على أغنية (ثم أنا)، التي كتبت كلماتها باللهجة الخليجية، وهي من ألحان أحمد سعيد، وتوزيع مصطفى قاسم، في ثالث تعاون لنا معا بعد توزيعهم أغاني ( اوعديني) و(حقيقة) من ألحان وتقديم مشاري راشد ".

"ثم أنا "، هي الأغنية الرئيسية في ألبوم المطربة أصالة، الذي تقدم به 10 أغاني باللهجة الخليجية.

المطربة أصالة، طرحت مؤخرا، أول أغاني الألبوم، وهي بعنوان "إنسان"، من كلمات محمد الترك، ألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني.