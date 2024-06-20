إلهام شاهين عن فيلم "ولاد رزق 3": "من أقوى أفلام الأكشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين أحدث ظهور لها، من العرض الخاص لـ فيلم "ولاد رزق-القاضية"، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت إلهام الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانا باللون الأسود.

ووجهت رسالة لصناع العمل قائلة: "حفل العرض الخاص لفيلم أولاد رزق في الرياض، مبروك لكل المشاركين في الفيلم أمام ووراء الكاميرا، فيلم من أقوى أفلام الأكشن بالسينما العربية، ربنا يوفقكم".

وتدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق حتى يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

والفيلم بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعلي صبحي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي.

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