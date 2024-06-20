بعد تصدر ولاد رزق 3.. تركي آل الشيخ:" أفلام كثيرة نجحت ولكن أفلام قليلة تركت بصمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة مجمعة تتضمن 4 أفلام مصرية حققت نجاحًا كبيرًا، من بينهم "خلي بالك من زوزو"، و"أبي فوق الشجرة"، و"إسماعيلية رايح جاي"، و"ولاد رزق 3- القاضية".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أفلام كثيرة نجحت، ولكن أفلام قليلة تركت بصمة، وحطمت الأرقام في شباك التذاكر".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إيرادات فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" في أسبوعه الأول بالسعودية

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "ولاد رزق 3 في السعوديه في 3أيام عرض حقق مليون و750ألف دولار"

واحتفل المستشار تركي آل الشيخ بالعرض الخاص للجزء الثالث من ولاد رزق القاضية بالسعودية بحضور نجوم الفن في العالم العربي، وحقق الفيلم إيرادات غير مسبوقة عربيا.

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، سيد رجب، كريم قاسم، آسر ياسين، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من تامر حسني بعد حفله في الدلتا: "العدد فاق توقعاتي"

إلهام شاهين عن فيلم "ولاد رزق 3": "من أقوى أفلام الأكشن"