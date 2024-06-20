بالصور.. روجينا تتعرض لحروق في وجهها وتوجه رسالة تحذير لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة روجينا، عن إصابتها بحروق شديدة في وجهها، بسبب تعرضها للشمس فترات طويلة، وذلك أثناء قضائها إجازة المصيف الأيام الماضية.

ونشرت "روجينا" صورًا لها، عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "الحمد والشكر لله، اتحرقت في الشمس وبقضي العيد مع دكتور سيف على التليفون عشان الدواء والحقن.. شكرًا يا دكتور".

ووجهت روجينا تحذير لجمهورها، في ستوري آخر، وكتبت: "مجرد ساعة في الشمس كنت كده وبقيت كده.. حاولوا تبعدوا عن الشمس".

وشاركت روجينا في بطولة مسلسل سر إلهي، الذي عرض في رمضان 2024، وضم عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: محمد ثروت، مي سليم، أحمد مجدى، رنا رئيس، صلاح عبد الله، أحمد بدير، مراد مكرم، نهى عابدين، محسن منصور، محمود الحديني، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ورشا مهدي، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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