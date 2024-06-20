عبد الرحيم كمال يكشف عن رأيه في العثور على أعمال وأسحار بجبل عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، عن رأيه في ترك إحدى السيدات أعمال وأسحار على جبل عرفات أثناء أدائها لمناسك الحج والذي أثارت بسببه جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر "كمال" رأيه فيما حدث عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "مفهوم كلمة سحر وكلمة عمل بيختلف من بلد لبلد ولما ينقال أنهم وهم بينضفوا جبل عرفات بعد نزول الحجاج من عليه وجدوا الكثير من السحر والأعمال مش شرط تكون كدة، لأن اللي بنتعامل معاه احنا على أنه أذكار وأحجبة بها أدعية وأوراق مطوية على أذكار وصلوات وخاتم منقوش وغيره".

وأضاف: "يتعامل معه الأشقاء على أنها أسحار وأعمال وهو خلاف في وجهات النظر لتلك الأمور من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة ومن مذهب إلى مذهب".

وكان عبد الرحيم كمال احتفل مؤخرًا بمنحه جائزة الدولة للتفوق في الآداب تكريما لمسيرته الأدبية الحافلة بالإنجازات، وقام بتوجيه الشكر للدولة المصرية، قائلا: "كل الامتنان للدولة المصرية على تقديري ومنحي جائزة الدولة للتفوق فرع الاداب، أشعر بالفخر والسعادة بعد مشوار مع الورقة والقلم بهذا التقدير الكريم".

وعرض للسيناريست عبد الرحيم كمال مؤخرًا مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط إشادات من قبل النقاد والجمهور بمستوى المسلسل الذي وصلت أصداؤه لعدد من الدول الأوروبية.

وأعلن "عبد الرحيم" خلال الفترة الماضية عن ترجمة روايته "أبناء حورة" للغة الإسبانية وهي رواية تنتمي لنوعية روايات الخيال والدهشة ونشرت عام 2021.

وكشف عبد الرحيم كمال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن انتهاء السيناريست ناصر عبد الرحمن من كتابة سيناريو وحوار فيلم "بواب الحانة" من رواية له ويجرى تحويلها لفيلم سينمائي.

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