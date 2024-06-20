ريم سامي بـإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها مع صديقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها بصحبة صديقتها.

ونشرت ريم، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية "ميني جيب".

وحرصت ريم سامي على قضاء شهر العسل مع زوجها في اليونان.

واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم الجمعة 17 مايو الماضي.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.