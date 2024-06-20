"تجربة صعبة".. أحمد فهمي يكشف كواليس تصوير فيلم "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس تصوير فيلم "عصابة الماكس"، والذي يعرض حاليًا في جميع السينمات بمصر والوطن العربي.

وتحدث "فهمي"، عن "عصابة الماكس"، لبرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، وقال: "تم تصوير أحداث الفيلم في مدن القصير والغردقة والفيوم والإسكندرية والقاهرة، وعلى الطرق وكان الأمر صعب للغاية".

وأضاف: "عصابة الماكس هو أصعب مشروع اشتغل عليه وتعبت فيه، وأنا مبسوط بفريق العمل وهما اللي سهلوا المأمورية".

عصابة الماكس تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: أحمد السقا، كريم فهمي، حمو بيكا، هشام ماجد، محمد ثروت، خالد الصاوي.

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