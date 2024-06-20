إلهام شاهين تكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل عملها الجديد "قلبي يحبك يا دنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تحدثت النجمة إلهام شاهين، عن عملها الفني الجديد "قلبي يحبك يا دنيا" الذي يجمعها مع صديقتيها ليلى علوي وهالة صدقي.

وقالت إلهام، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "بالاتفاق مع المؤلف محمد حلمي هلال، تم التراجع عن تقديم (قلبي يحبك يا دنيا) من خلال الدراما التلفزيونية، على أن نقدمه من خلال فيلم سينمائي".

وأضافت: "المؤلف محمد حلمي هلال يقوم حاليا بكتابة الفيلم، على أن يتم تحديد موعد التصوير بعد ذلك".

إلهام شاهين كانت قد كتبت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "أجمل الأوقات مع صديقات العمر هالة صدقى وليلى علوى.. جمعتنا صداقة طويلة فى الحياة وعلى الشاشة في فيلم يا دنيا يا غرامي.. الفيلم الذي لاقى نجاحا كبيرا جدا عند عرضه.. وحصلنا جميعا على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية.. أجمل فيلم عن الصداقة .. بحبه جدا، وإن شاء الله سيجمعنا قريبا فيلم قلبي يحبك يا دنيا".

وجاء تعليق إلهام شاهين بعد 29 عاما من تقديم فيلم "يا دنيا ياغرامي" و5 سنوات من بداية الحديث عن تقديم مسلسل "قلبي يحبك يا دنيا".

وكانت البداية عام 2019، عندما كتب المؤلف محمد حلمي هلال، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "بشأن مسلسلي (قلبي يحبك يا دنيا) أود توضيح أن المسلسل ليس تحويلا لفيلم (يا دنيا يا غرامي) إلى مسلسل تلفزيوني، لانى لست مفلسا فنيا إلى حد ارتكاب مثل هذه الحماقة، الحقيقة أن مسلسل (قلبي يحبك يا دنيا) يحكى عن بطلات فيلم يا دنيا يا غرامي اليوم، أي بعد مرور ما يقرب من 23 عاما على أحداث الفيلم، أين هن الآن وماذا فعلت بهن الأيام".

فيلم "يا دنيا يا غرامي"، أنتجه الراحل رأفت الميهي عام 1995، وشارك في بطولته هشام سليم، وماجدة الخطيب، وأحمد سلامة، ومجدي فكري، ونال عدة جوائز، منها أفضل فيلم وأفضل ممثلة للفنانة ليلى علوي من مهرجان مونتريال السينمائي الدولي، وحصلت الفنانة إلهام شاهين، على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان قرطاج السينمائي.

ومنح المهرجان القومي للسينما المصرية صناع فيلم "يا دنيا يا غرامي" مجموعة جوائز منها أفضل سيناريو لمؤلفه محمد حلمي هلال، وأفضل إنتاج الراحل رأفت الميهي، وأفضل ممثلة للفنانة ليلى علوي، وأفضل ممثلة مساعدة الراحلة ماجدة الخطيب، وجائزة خاصة لإلهام شاهين، بالإضافة لجائزة أفضل إخراج مجدي أحمد علي.