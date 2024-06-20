فن ومشاهير

أول رد من أسماء جلال بعد التنمر عليها وتشبيهها بمايكل جاكسون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة أسماء جلال، على موجة التنمر التي تعرضت لها مؤخرا بسبب تشبيهها بالنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.

ونشرت أسماء، صورتها التي تشبه مايكل جاكسون، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا أعرف من عمل هذا، ولكني أحبه".

على جانب آخر، يعرض حاليا لـ أسماء جلال بدور العرض السينمائي فيلم "ولاد رزق 3".

فيلم "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا