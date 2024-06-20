رفقة أصدقائها.. ريهام حجاج تستمع بإجازة الصيف أمام البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة أصدقائها، من أمام البحر.

ونشرت "ريهام" صورًا جديدة أثناء قضاء عطلة الصيف رفقة أصدقائها، عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

وظهرت ريهام حجاج مرتدية فستان صيفي طويل يناسب الأجواء، أبرز جمالها ورشاقتها.

يذكر أن، ريهام حجاج خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "صدفة" بطولة رحاب الجمل، عصام السقا، خالد الصاوي، سلوى خطاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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