شكرا لقرائتكم خبر عن منى ممدوح: الجمهور كان ينتظر شهد فى ولاد رزق 3 ومشهدى عمل صريخ ضحك والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة منى ممدوح عن سعادتها بظهورها مجدداً فى فيلم ولاد رزق 3 – القاضية بعدما مشاركتها فى الجزأين الأول والثانى، وقالت لـ"الخليج 365" إن شخصية شهد التي تجسدها في أحداث الفيلم ظهرت خلال مشهد واحد فقط إلا أنه كان من المشاهد المهمة والتي جلبت الضحك للجمهور وحدث صدى كبير لهذا المشهد.

وأوضحت منى ممدوح أن الجمهور الذين شاهدوا الفيلم وكذلك ضيوف العرض الخاص الذي أقيم في مصر قبل عرض الفيلم أكدوا أن دور شهد من أجمل الأدوار وأن مشهدها من أكثر المشاهد التي ضحكوا عليها، قائلة "مشهد شهد مراجيح مع أحمد عز جاب صريخ ضحك في السينما والحمد لله أنا شفت صدى كبير لظهوري بالفيلم".

وتابعت منى ممدوح أن المخرج طارق العريان عندما تحدث معها حول ظهور شخصية شهد في الجزء الثالث من ولاد رزق أكد لها أنها من الشخصيات المهمة المطلوبة من الجمهور أكثر من صناع الفيلم أنفسهم لافتة: "أستاذ طارق قال إن وجود الشخصية مهم لأن الناس كلها حاباها ومنتظرة تشوفها في الفيلم، والحقيقة أنا شفت دا بعد عرض الفيلم الناس فرحانة بيها وشعروا بوجودها وأهميتها".

فيلم ولاد رزق 3- القاضية من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، منى ممدوح وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني. وإخراج طارق العريان. وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.