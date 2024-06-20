شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك فى نزهة مع ابنه على دراجته النارية فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل بن أفليك يركز تلك الفترة ويهتم بأبنائه كأولوية فى حياته عن أى شىء آخر، وهو ما ظهر حينما تم رصد مؤخراً خلال نزهة بصحبة ابنه صامويل البالغ من العمر 12 عامًا، حينما كانا يركبان دراجته النارية الكهربائية في لوس أنجلوس.

وذلك في الوقت التي تقضي فيه جينيفر لوبيز عطلتها بدونه في إيطاليا المشمسة وسط شائعات عن الانفصال.



بن افليك مع ابنه

ورغم كل الأخبار التى تخرج بشأن انفصال الثنائى إلا أن جينيفر لوبيز حرصت على توجيه تحية خاصة له بمناسبة عيد الأب، ووصفته بأنه "بطل".

وكتبت لوبيز عى حسابها عبر "ستورى إنستجرام"، "بطلنا.. عيد أب سعيد"، مرفقاً مع رمز تعبيري على شكل قلب أبيض، وفقا لموقع العربية.



بن افليك وابنه صامويل

وأرفقت الرسالة بصورة قديمة للنجم الشهير وهو يرتدي سترة جلدية سوداء، كما نشرت صورة أخرى لوالدها وكتبت "عيد أب سعيد والدي".

يأتي هذا التطور بعد أن انتشرت شائعات الشهر الماضي عن انفصال الثنائي الشهير، فيما أفادت تقارير أن انفصال جنيفر لوبيز عن بن وشيك، خاصة أن الثنائي كانا يعيشان منفصلين.