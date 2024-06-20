موعد حفل تامر عاشور وحسين الجسمي في دبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي برفقة الفنان حسين الجسمى فى مدينة دبى بالإمارات، وذلك يوم 21 يونيوK وذلك بعدما اعتذرت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن الحفل بسبب سفرها فى رحلة استشفائية.

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أصدر أحدث أغنياته المنفردة تحت عنوان "دلع دلع" مفتتحاً بها اصداراته في موسم صيف 2024، ومجدداً تعاونه ونجاحاته مع أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ضمن أحدث التقنيات والآلات الموسيقية الغربية والعربية.



وشهدت أغنية "دلع دلع" عودة قوية للملحن "الحساس" بعد غياب طويل، مظهراً مزيجاً فنياً ورؤية موسيقية مختلفة وحديثه، ترجمها موسيقياً حسام كامل، بالتوزيع والمكس والماستر.



ويقول الجسمي في مطلع الأغنية:

دلع دلع ،، يا شيخة الحسن كله

دلع دلع ،، غني بصوتك مع الورق

غني و أنا اغني مع الشوق شله

هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق

انتي القمر و انتي النجوم المطله

و انتي الغنج و الدل و الزين و الفرق

أشراق حسنك نوره بكل حله

و مبيسمك يسطي مثل سطوة البرق

هذا وقد عرض الجسمي أغنية "دلع دلع" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، الى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.

وكان أحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" حفلًا ضخمًا فى ختام مشاركته بالنسخة الـ 24 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وقدم الفنان حسين الجسمي خلال الحفل أغنية أعدها خصيصاً بعنوان "دوم في القمة" من كلمات عبدالله بن حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وذلك في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم في دبي، والمنقولة مباشرة عبر قناة سما دبي.

وأبدي حسين الجسمي عن فخره في المشاركة المستمرة بختام البطولة والبرنامج في كل عام.

وقال عبر المنصات الرسمية الخاصة به: "نفرح ونفخر بتراثنا وفي مشاركتنا المستمرة سنويا في ختام بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان 2024 .. من إعداد وتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم في دبي".

من جهة أخرى، أحيي حسين الجسمي حفل ختام الحدث الأكبر من نوعه للاحتفال باصحاب العطاء في الوطن العربي، والذي اكتمل العدد فيه (SOLD OUT) في قاعة كوكاكولا ارينا – دبي، والذي أعد له مجموعة من المفاجآت، والذي سيقدمها خلال الاحتفالية الكبرى.



وكان طرح النجم حسين الجسمي مؤخرًا أغنيته الجديدة “بلبطة” بمشاعر صيفية تثلج القلوب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.

واختار حسين الجسمي كلمات جريئة قريبة من قلوب الأطفال والكبار معاً، وتعمّد الجسمي اختيارها مع لحنها السهل الواصل ببساطته، طارقاً جميع المشاعر والأحاسيس بأسلوب مختلف عن السائد، مؤكداً دائماً من خلال أعماله واختياراته أنه الرقم الصعب في عالم الأغنية العربية.

وقد نثر الجسمي بأغنية صيف 2023 "بلبطة" أفكار وأمنيات الإستمتاع بأشهر الصيف بأحاسيس مفرحة تبث البهجة والسعادة التي يعيشها ويبحث عنها الإنسان في مخططاته لأوقات الإجازات والراحة.



كلمات أغنية بلبطة

عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر

عايز اعمل tan وابقى ف روقان وافصل م الحر

وابعد ع الناس

واشرب أناناس

وأجيب نضارة

اقعد ف الشمس

ياه ع الإحساس

واقضّيها بلبطة بلبطة

وقد تعاون الجسمي في كلمات أغنية "بلبطة" التي تنتمي للأغنيات ذات اللون الغنائي المصري كلمة ولحناً، مع الشاعر ايهاب عبد العظيم، والملحن عمرو الشاذلى، ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.