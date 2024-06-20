شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشارك بحفل غنائى في مهرجان موازين بالمغرب السبت والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النجم أحمد سعد يوم السبت المقبل، لإحياء حفل غنائى في المغرب ضمن مهرجان موازين، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره مجموعة كبيرة من أغانيه الحديثة والقديمة منها اختياراتى مدمرة حياتى ووسع وسع وكل يوم وغيرها.



وأعرب أحمد سعد عن سعادته لهذه المشاركة ويتشرف بالغناء في هذا المهرجان العظيم ويشتاق للجمهور المغربى وينتظر لقائه بشغف.

مسارح مهرجان موازين الدولى تستعد لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى.

واختتم مؤخرا النجم أحمد سعد حفلات جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، بمدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد تألقه فى حفله الأول فى ولاية نيوجيرسى بأمريكا الذى جمعه بالنجمة إليسا، وحفله الثانى بمدينة هيوستن بولاية تكساس، وحفله الثالث بمدينة تورنتو، وحفله الرابع في سان فرانسيسكو.

وتألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.