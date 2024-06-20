شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يطرح كليب أحدث أغانيه "حلو الحب" والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم اللبناني وائل كفورى كليب أغنيته الجديدة "حلو الحب"، عبر قناته على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، إنتاج موسيقى داني حلو، مكس وماستر رالف سليمان.

وتقول مطلع كلمات الأغنية: "بعد الدنيا بتجيب عشا الوفا.. ما خمسة اللهف بقلوب العاشقين، الحب بين الناس بعده ما اختفى.. وبعده القلب بيدق، حلو الحب لما يجمع بين قلبين ويخليهم شخص واحد.. من بعد ما كانوا اتنين عايشين لبعض وحاسين ببعض".



وائل كفوري

من ناحية أخرى، يلتقى النجم اللبناني وائل كفورى جمهوره المغربى في حفل ساهر يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل بمدينة كازابلانكا، يقدم فيها كفورى فاصلاً غنائيًا من أغانيه التي يعشقها ويرددها دائما جمهوره في كل مكان منها: "مين حبيبى أنا"، "قرب لى"، "يا ضلى يا روحى"، "يا هوا روح وقولوا".

وروج كفورى لهذا الحفل حيث نشر على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى قائلاً: "وحشتكم بزاف يا أهل المغرب نلتقي السبت 6 يوليو في Morocco Mall في كازابلانكا كنشوفكم على خير".

يشار إلى أن آخر أعمال النجم وائل كفوري هي أغنية "لآخر دقة"، التي طرحها خلال الفترة الماضية، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، من إخراج عبد الله غانم.