أحلام تختتم حفلات عيد الأضحى في الكويت.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت فنانة العرب أحلام فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت، بحضور كامل العدد وأوركسترا موسيقية مع 65 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

بجانب ديكور المسرح المبهر الذي أضفى على الحفل أجواء استثنائية، وترحيب ضخم من الحضور بعد عودة أحلام إلى حفلات الكويت بعد غياب 7 سنوات.

تمثلت أيضا في المسرح المبهر بديكورة واضاءتة بجانب الصوت والتنظيم الاحترافي بمعنى الكلمة حتى الجمهور" الأحلاميون" المعجبين والمتذوقين لفنها الراقي وصوتها المتميز كانوا مختلفين في تفاعلهم مع نجمتهم أحلام التي عادت اليهم بعد غياب سبعة أعوام عن اخر حفل قدمتة في الكويت



عمّت أجواء الجفل بالمتعة والطرب، وقدمت أحلام وصلتها التي تكونت من 40 أغنية بداية من" مثير" بجانب عدد من أغانيها، مثل " وش ذكرك والا ياطيري ويلازمني خيالك والسيدة الأولى وتدري ليش لزعل عليك وتناظر الساعة وأكثر من أول أحبك وغيرها

واحتفلت أحلام بعودة الفنان عبد الله الرويشد إلى أرض الوطن سالمًا بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وتوجه على إثرها إلى ألمانيا، وغنت أغنية خاصة بها من ألحانه، وعلقت قائلة "هناك اتصال مباشر دائم بيني وبين أبو خالد للاطمئنان عليه عن طريق "الفيديو كول" واخبرته في اخر اتصال بيننا بانني سأغني اعمالة التي لحنها لي وتمنيت له العودة بالسلامة مشافى معافى وان نقدم حفل يجمعنا معا وأضافت سبب تاثري انني وانا اغني كنت اشوف صورتة في الفيدو كول داخل ارجاء القاعة"