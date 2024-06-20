بعد حماية العيد.. أحمد سعد يلتقي جمهوره في مهرجان موازين

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي النجم أحمد سعد حفلا غنائيا في المغرب ضمن مهرجان موازين.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد لجمهوره مجموعة كبيرة من أغانيه الحديثة والقديمة منها اختياراتى مدمرة حياتى ووسع وسع وكل يوم وغيرها.

وأبدي أحمد سعد سعادته بالمشاركة في المهرجان مؤكدا أنه يتشرف بالغناء في هذا المهرجان العظيم ويشتاق للجمهور المغربى وينتظر لقائه بشغف.

وتجاهل المطرب أحمد سعد الانتقادات التي تعرض لها من جمهوره، عقب ظهور في فيديو قام بنشره على حسابه الشخصي انستجرام، ظهر فيه من داخل الحمام وهو يقوم بالاستحمام.

شارك سعد، جمهوره مقطع فيديو آخر أثناء سفره لإحيائه حفل عيد الأضحى بالبحرين والذي من المقرر أن يقام مساء اليوم الخميس، حيث ظهر أثناء استقلاله طائرة خاصة على نغمات أغنيته "دب دب".

أحمد سعد

لتنهال التعليقات الساخرة أيضاً على المقطع المصور، مشيرين إلى أن الاستحمام كان هدفه التجهيز لرحلة البحرين.

وكتب أحدهم "مسافر على نظافة يا فنان"، كما قال آخر "ابقى اتصور في حمام الطيارة الخاصة".

أحمد سعد في الطيارة

فيديو أحمد سعد دخل الحمام

كان قد تعرض سعد، لهجوم شديد عقب نشره فيديو وهو داخل الحمام يغني "يابن المحظوظة مبروك" وعلق على الفيديو قائلا: "لما تستحمى حماية العيد".

الفيديو أثار موجة من الانتقادات اللاذعة، وتساءل عدد كبير من متابعيه عن الهدف من الفيديو، فيما سخر آخرون منه.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "شكلنا فتحنا عليك الإنستغرام في وقت غلط يا فنان"، و"هو ده عادي بالله عليك؟"، و"ليه نشوف واحد عريان وبيستحمى.. إيه الفكرة"، و"تقريبا أنا جيت في وقت غير مناسب".



وكان قد كشف الفنان أحمد سعد عن مقطع فيديو ظهر خلاله برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد وهما يروجان لبرنامجهما الجديد "بيت السعد" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "قريبًا".

برنامج بيت السعد

برنامج "بيت السعد" تم تصويره بالمملكة العربية السعودية، ويضم قائمة ضيوفه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يتحدثا معهم عن العديد من الموضوعات الفنية وكواليس وأسرار حياتهم الشخصية.

وفاجأ الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد خلال إحيائه حفل غنائي في القرية العالمية بدبي فبراير الماضي، وصعد "عمرو" على مسرح الحفل وشارك شقيقه الغناء، وهذه ليست المرة الأولي التي يفاجئ بها الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد بحفلاته الغنائية وذلك بعدما شاركه الغناء في حفله بموسم جدة وقدما أغنية "عملنا حملة" والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

أغنية بحبك يا صاحبي

قام الفنان أحمد سعد بإهداء أغنيته الشهيرة "بحبك يا صاحبي" لشقيقه الفنان عمرو سعد وسط تفاعل المتواجدين بالحفل، وقدم عدد من أغانيه الشهيرة منها "وسع وسع، سيرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي، ايه اليوم الحلو ده".