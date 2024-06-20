فن ومشاهير

انطلاق مسرحية "التابعون" بأكاديمية الفنون.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلق منذ قليل، عرض "التابعون" لفرقة مسرح 90، على مسرح نهاد صليحه بأكاديمية الفنون، ومن المقرر أن تقام ليلة ثانية غد الجمعة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.

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أبطال مسرحية التابعون

مسرحية التابعون، بطولة محمد سمير، أحمد خالد، سارة مدكور، أحمد جمال، أحمد طاهر، دينا مدحت، نهى محمد، سارة مصطفى، محمد طحاوي، كمال الدين رامي، سينوغرافيا و تأليف و إخراج : أحمد خالد.

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قصة مسرحية التابعون

يناقش العرض المسرحي الواقع علي مرور الزمن في عصرين مختلفين فقط في الملابس والمعيشة ولكن هناك اتفاق في الفكر

واهم ما يناقشه العرض المسرحي، هو : "الخير، الشر، السعادة، الشي وعكسه".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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