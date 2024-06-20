مواهب الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للموسيقى بالمسرح الصغير

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر، في الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢١ يونيو على المسرح الصغير، في إطار احتفالات الثقافة المصرية باليوم العالمي للموسيقى.

يحى الحفل فصول البيانو إشراف وتدريب كل من الدكتورة مارسيل متى والدكتورة مريم المملوك، يتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كبار المؤلفين العالميين امثال " هايدن - شوبان- بيتهوفن- تشايكوفسكى- موتسارت -سان صانس -خاتشاتوريان -بروكوفيف".



من المعروف أن عيد الموسيقى العالمي، جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار «اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي» مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه، وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.



يذكر أن مركز تنمية المواهب، أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت.

كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة، إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .