شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقى فى عصر الذكاء الاصطناعى بصالون الأوبرا بحضور خالد داغر.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار فعاليات الثقافة المصرية التنويرية لمواكبة التطور وتطوير أدواته للارتقاء بالموسيقى والفنون، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى فى السابعة مساء الإثنين 24 يونيو على المسرح الصغير صالون الأوبرا الثقافى بعنوان "الموسيقى فى عصر الذكاء الاصطناعى فرص وتحديات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

ومن الحضور الدكتور حسام لطفى المستشار القانوني للاتحاد العربى للملكية الفكرية، الدكتور خالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس الأوبرا السابق، المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والملحن والمطرب عمرو مصطفى، وتدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق بكاليفورنيا.