فنان أردني شهير يشنّ هجوماً على تامر حسني

القاهرة- الخليج 365
وجّه عازف الغيتار الأردني محمود ردايدة، انتقادات حادّة إلى الفنان تامر حسني، بسبب صورة من أحد الحفلات التي أحياها الأخير خلال عيد الأضحى المبارك.
ونشر الموزّع الموسيقي ومؤسّس فرقة "جدل" الشهيرة، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صورة من حفل تامر حسني في ثاني أيام العيد، ظهر فيها وهو يعزف على الغيتار، وكتب معلّقاً على الصورة: "أرجوك لا تمسك غيتار وتستعبط ع العالم يا توتو، بيعمل حاله بيعزف يا جماعة… ارحمنا".
ونشر محمود ردايدة فيديو آخر ظهر فيه وهو يقول: "من مكاني هذا ومن هذه المنصة بتبرّع أعلّم تامر حسني الغيتار... أخبروه".
وكان تامر حسني قد أحيا حفلاً مساء الاثنين الماضي في مدينة "زد إيست" بالشيخ زايد، وفاجأ جمهوره بظهور غريب، حيث أحضر فريق التجهيز ونشاً وربطوا تامر بحبل ليطير فوق رؤوس الجمهور الذين علت صيحاتهم وهتافاتهم.
كما فاجأ تامر جمهوره بظهور ابنتيه تاليا وأمايا معه على المسرح، وكانت ابنته الكبرى تاليا تضع يدها في جبيرة من الجبس.
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