تسجيل صوتي لحسام حبيب يثير الغموض حول حالة شيرين عبدالوهاب

خلال الساعات الماضية، وبالتزامن مع خبر إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في دبي نظراً لقيامها برحلة علاجية للخارج، أثيرت حالة من القلق حول الحالة الصحية للنجمة الشهيرة وسط حالة غموض حول تطورات أوضاع النجمة المصرية بسبب تسجيل صوتي متداول لـ حسام حبيب.

وأثار التسجيل الصوتي المتداول الشكوك حول حقيقة خطوبة شيرين عبد الوهاب، فبينما اعتبر البعض أن الخبر غير حقيقي وتم تسريبه بواسطة حسام حبيب، كونه الشخص الوحيد الذي أعلن عن الأمر وتحدث عنه، رأى آخرين أن الخبر منطقي وأنه ليس من الضروري أن تتحدث شيرين بنفسها عن الأمر.

وفي التسجيل الصوتي المتداول على منصة إكس، والذي أثار الجدل حول حالة شيرين عبدالوهاب، هاجم حسام حبيب عائلة شيرين ووصفهم بظالمين متحدثاً عن تفاصيل جديدة ودورهم في توريطها في أزمة كبيرة مع روتانا وسرقة حساباتها.

وجاء في الفيديو المتداول حديث لحسام حبيب عن عائلة شيرين عبد الوهاب الذي قال إنه لا يشرفه بأن تكون هذه العائلة عائلته، ووصفهم بظالمين لابنتهم. وقال طليق شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي المتداول: "الأغاني خلصانة وزي الفل وتحفة بس هي مش في المود ده من كتر اللي بيتعمل فيها من أهلها، هي مش هتطلع تتكلم عنهم لأنهم أهلها، لكن أنا قررت أتكلم لأن دول مش أهلي ولا يشرفني إنهم يكونوا أهلي، دول ناس ظلموها باعوا السوشيال ميديا بتاعتها متخيل؟".

وأضاف حسام حبيب: "استولوا على بيوتها وعلى فلوسها وعلى طاقتها، مش هقدر أقول عملوا فيها إيه، قابلوا الإحساس ظلم، أخوها تعدى عليها في غرفة نومها وضربها بسلاح، أنتوا ما تعرفوش حاجة، تهديدات ٢٤ ساعة، حرام ولا غلطة من دول هي ليها فيها يد.. حقها تاخد علاج وتتخن وحقها عليكم تصبروا عليها، الصبر الجميل وبشر الصابرين إذا صبروا، وأنا بقولك الأغاني خلصانة بس هي في حالة أنتوا مش فاهمينها.. منتهى الظلم أقرب الناس ليك هو اللي بيدبح.. الله يكون في عونها ويوقفها على رجليها، أدوها مساحتها، لو مش أنتوا إلى هتصبروا عليها مين هيصبر عليها.. قولولها حتى لو بطلتي تغني هنفضل نحبك وشوفوا هيحصل فيها إيه.. أنا أقرب واحد ليها وعارف شخصيتها وعارف نفسيتها".

قلق حول شيرين عبد الوهاب

التسجيل الصوتي المتداول عرض حسم حبيب لانتقادات حادة من محبي النجمة شيرين عبد الوهاب، حيث شككوا بأن هناك أمراً غير مفهوم وحياة غير آمنة تعيشها شيرين عبد الوهاب خاصة بعد ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من خبر خطوبتها، ثم إلغاء حفلها في دبي ثم استعدادها للسفر لرحلة علاجية، دون أي تصريح منها حول الأمر واقتصار التصريحات على طليقها حسام حبيب الذي هنأها بخطوبتها في تسجيل صوتي، وتم تداول تسجيل صوتي آخر خلال الساعات الماضية له.

وتلقى حسام حبيب الكثير من التعليقات الحادة من متابعين عبروا عن قلقهم بشأن شيرين عبدالوهاب في تعليقات منها: "حسام حبيب من وقت ما قالت شيرين عليه وهو عم يحاول يرجع صورته ، وإذا في حدا دمرها فا هو أنت روح أنضب بقى فلتان ، إلها سنين بتغني ما عمرنا شفناها بهذه الحالة إلا معك، واترك ربها بحالو بقى لعما ضربك قلع دنبك ما ابيخك، طالع خايف عليها ع أساس، أنت تركا بحالها وبس".

تسجيل صوتي لحسام حبيب:

كما جاء في التعليقات: "#حسام_حبيب هو اللي دمرها، شيران من زمان عندها مشاكل مع أهلها، ليه عمرها ما وصلت للمرحلة اللي هي فيها دلوقت ؟ حسام دخل حياتها عشان يدمرها وفعلا نجح، يارب في الأيام المباركة دي انتقم منو يا رب". "يا حبيبي إحنا من مبارح و احنا بندعمها، شيرين حقيقي مفيش حد خرب حياتها اكثر من حسام حبيب. هو سبب المشاكل و المصايب اللي بتحصل لها. احنا هنفضل ورا شيرين لاخر العمر لو غابت سنين مش شهور أو أيام هنفضل مستنيينها، بس حسبنا الله ونعم الوكيل في حسام حبيب".

وكانت شيرين عبد الوهاب، بحسب موقع القاهرة ٢٤ المصري، أعلنت عن خطوبتها لرجل أعمال من خارج الوسط الفني، ورفضت الكشف عن هويته أو أي تفاصيل أخرى.

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