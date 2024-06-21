يسرا تحتفل بالفنان أحمد عز بعد نجاحه في فيلم "ولاد زق 3"

حرصت الفنانة يسرا، وباقي أبطال مسرحية "ملك والشاطر"، على الاحتفال بالفنان أحمد عز، في بروفات العرض المسرحي، بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلم "ولاد رزق 3" في دور العرض المصرية والعربية ودول الخليج.

وعاش أحمد عز، لحظات من السعادة، في هذا الاحتفال المفاجئ، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع زملائه، على هامش الاحتفال، فضلًا عن تقطيع "التورتة"، التي دُوّن عليها جملة "مبروك ولاد رزق". وقد نشر الحساب الرسمي لإدارة أعمال الفنان أحمد عز على إنستغرام فيديو تضمن لقطات من الاحتفال.



أبطال مسرحية "ملك والشاطر"

مسرحية "ملك والشاطر" بطولة يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف ومصطفى غريب، وإخراج محمد محمدي، وتدور الأحداث حول الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويرغب في الزواج من فتاة، إلا أن الملكة تطلب منه مهراً معيناً يمكن أن يشفيها من اللعنة التي تعاني منها، وذلك مقابل زواجه؛ فيواجه العديد من التحديات والصعوبات طوال رحلته.

موعد عرض مسرحية أحمد عز الجديدة

ومن المُقرر افتتاح مسرحية "ملك والشاطر"، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري على مسرح بكر الشدي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تستمر لمدة 11 يومًا، حيث تشهد المسرحية اجتماع الفنانين يسرا وأحمد عز مجدداً بعد 21 عاماً من تعاونهما في مسلسل "ملك روحي" الذي عُرض عام 2003،

"ولاد رزق 3" يُحقق 114 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري

وحقق فيلم "ولاد رزق 3" أرقامًا قياسية في بعض البلدان العربية وليست مصر فحسب، وتجاوزت إجمالي الإيرادات التي حققها منذ طرحه قبل أسبوع، أكثر من 300 مليون جنيه، بينما حقق في مصر فقط، نحو 114 مليون جنيه، ليُصبح أول فيلم مصري يُحقق هذا الرقم في تلك الفترة القصيرة للغاية، ليُصبح على بُعد خطوات قليلة جدًا ليحصد لقب أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية.

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"

الفيلم بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي. وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

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