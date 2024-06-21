أحمد سعد ضيف برنامج "sold out".. غدًا الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحل الفنان أحمد سعد ضيفا على برنامج "sold out"، غدًا الجمعة، تقديم الإعلامي محمود سعد، المذاع على قناة "سي بي سي".

ونشرت قناة "سي بي سي"، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، برومو حلقة أحمد سعد في "sold out"، وكتبت: "حفلة على أصولها مع النجم أحمد سعد اللي ولع الدنيا على مسرح sold out انتظرونا الجمعة 9 مساءً على cbc".

ويقدم أحمد سعد خلال الحلقة التي تعرض في التاسعة مساء، مجموعة من أغانيه المميزة والتي نالت إعجاب الجمهور.

برنامج سولد أوت- كامل العدد" يعرض يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساء.

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