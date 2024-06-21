أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس من شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من شهر العسل.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية.

واحتفلت ياسمين رئيس بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز يوم 30 مايو الماضي.

وكانت "ياسمين" قد انفصلت عن المخرج هادي الباجوري بعد زواج دام لسنوات بينهما، لتصبح هذه الزيجة الثانية لها بحياتها.

وتنتظر ياسمين رئيس طرح فيلمها "الفستان الأبيض" قريبا، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، ومن إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي.