بعد غياب.. أنغام تحيي حفل افتتاح مهرجان موازين غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين بالمملكة المغربية، مساء غد الجمعة، وذلك بعد حفلها في عيد الأضحى الذى أقيم على مسرح آرينا بالكويت.

وتلتقى "أنغام" مع جمهورها بمهرجان موازين على منصة النهضة وسط ترقب وتشوق لمحبيها، خاصة أنه يأتي بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

كما شهد حفلها بعيد الأضحى في الكويت حضورا كبيرا لقرابة 5 آلاف فرد، وأطربت الحضور بوصلة رومانسية دافئة تضم 27 أغنية بداية من "حالة خاصة" ، "ونفضل نرقص"، و"لا دبلت"، "أنا ساندة عليك" ، "لوحة باهتة"، "خلي بكرة لبكرة" ، "أساميك الكثيرة" ، "هتمناله الخير" و "أكتبلك تعهد" .

وأحيت أنغام أيضا حفلا غنائيا بأوبرا دبي والذي وصف بليلة "رومانسية ساحرة"، وذلك عقب تألقها فى إحياء احتفالية ذكرى تحرير سيناء التي أقيمت في العاصمة الإدارية والتي افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدي التاريخ".