بقميص منتخب إنجلترا.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب رفقة صديقها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

كما نشرت ابنة "الهضبة" "ستوري" لها مع صديقها أثناء متابعة مباراة منتخب إنجلترا أمام الدنمارك في يورو 2024، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1/1.

وظهرت جنا في الصور بجانب صديقها، مرتدية تي شيرت منتخب إنجلترا، وعلقت:" أنت تبدو تماما مثل شخص أعرفه - أورلاندو".

وتفاعل معها الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نجمتنا الجديدة"، "المستقبل ربنا يبارك فيها"، "ايه الحلاوة دي زي القمر".

وحرص الفنان عمرو دياب على تهنئة ابنته جنا بنجاح كليبها الجديد "Escape Plan" والذي يعد أولى خطواتها الاحترافية في عالم الغناء على خطى والدها.

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