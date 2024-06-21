"متقدم بلاغ رسمي".. حسام حبيب ينفي "الفويسات" المنسوبة له عن شيرين وشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان حسام حبيب، على ما أثير خلال الساعات الماضية، حول انتشار تسجيل صوتي متداول له، تحدث فيه عن شيرين عبد الوهاب وشقيقها.

ونشر برنامج "ET بالعربي"، تصريحات صوتية للفنان حسام حبيب، عبر موقع "إنستجرام"، كشف فيه حقيقة التسجيلات الصوتية التي انتشرت مؤخرًا، متوعدًا كل من ينشر هذه التسجيلات بمقاضاته أمام المحاكم.

وقال حسام حبيب: "طبعا الفويسات دي أنا ما صرحتش بيها، دي حاجات متسربة من تليفوني ومتاخدة ودي جريمة يعاقب عليها القانون، وأي حد هيشير كلام أنا لم أصرح به للصحافة والإعلام سأتقدم ببلاغ ضده".

وأضاف: "بحذر أي حد يستخدم أي فويس من الفويسات دي، تاني حاجة محتوى الموضوع إن أخو شيرين مضى توكيل بأثر رجعي ولا يحق له التوكيل أو يمضي بأثر رجعي أو إنه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعت شيرين بدون علمها، وده متقدم بيه بلاغ رسمي من المستشار ياسر قنطوش النيابة والنائب العام".

وتابع: "أنا مش بقول كلام مرسل أو اتهامات مش موجودة، إنما بقول اتهام شيرين اللي مقدمة بيها بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش، بيقول نفس الكلام ده أنا مبقولش كلام من عندي، وأعتقد الناس قبل ما تهاجم المفروض تفهم إيه السبب اللي مانع شيرين النهاردة عن أنها تتواصل مع جمهورها أو تنزل أغاني جديدة".

وأوضح: "الجمهور هيتسببوا في مشاكل كبيرة بين شيرين وشركة الإنتاج بتاعتها، أعتقد ده رأيي يعني أن الناس تفهم ليه شيرين متعطلة ومش عارفة تنزل حاجة، وسبحان الله أنا مقصدش أقول أي حاجة أو أصرح على لسان شيرين عن أي حد، أنا بتكلم في محادثة خاصة على تليفوني أن حد ياخدها ويسربها وينزلها ده شيء غير أخلاقي".

وأكمل: "أي حد هيتداول التسجيلات الصوتية يبقى بيعمل نفس الجريمة، أنا بحذر أي حد يتناول أو ينزل هذه الفويسات على لساني لأني لم أصرح بيها والمحتوى بتاعها سليم ومتقدم بيها بلاغات في مكتب النائب العام، أي حد هيتكلم عني من الجمهور أو موقع صحفي هتقدم ضده ببلاغ ومش هتنازل عنه".

وأعلنت شيرين انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب بعد وقوع خلافات بينهما.

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