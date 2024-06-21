ميرنا نور الدين بإطلالة صيفية ولقاء الخميسي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بشرى

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يبدو الأمر وكأنه الصيف، لذا دع الصيف يبدأ".

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج أنيق.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، أمام الشاطئ وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة جديدة لها مع احدى صديقاتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبة قلبي المنتجة سما أباظة".

تامر عاشور

شارك المطرب تامر عاشور، متابعيه أحدث ظهور له داخل الطائرة، أثناء ذهابه لـ دبي، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين بإطلالة صيفية وارتدت خلالها فستان مشجر، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له أثناء قضاء عطلته الصيفية، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

هالة صدقي

مازحت الفنانة هالة صدقي، متابعيها، بصورة جمعتها بـ الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي، وعلقت: "إعلان نظارات، تفتكروا أحلى نظارة أيه، أكيد انا متواضعة بطبعي، كل سنه وأنتوا طيبين، نظارات العيد".

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بـ فستان قصير، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام من خلال خاصية القصص القصيرة.