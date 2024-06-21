"بدون دوبلير".. محمد لطفي يتحدث عن مشاهد الأكشن مع أحمد فهمي في "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد لطفي، كواليس تصوير المشاهد الخطيرة مع الفنان أحمد فهمي، ضمن أحداث فيلم "عصابة الماكس"، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي بمصر والخليج.

وتحدث "لطفي"، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، قائلًا: "في أكشن كتير تم تصويره.. أنا وأحمد عملنا الأكشن من غير دوبلير، وبنقع من فوق العربية وكنت خايف يتزحلق أكتر ويقع وتيجي دماغه على الأرض أو الأزاز يتكسر بجد".

عصابة الماكس تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: أحمد السقا، كريم فهمي، حمو بيكا، هشام ماجد، محمد ثروت، خالد الصاوي.

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