فيديو| أحمد سعد من داخل صالة "الجيم": "برافو عليا.. أنا فخور بيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص المطرب أحمد سعد على مشاركة جمهوره، مقطع فيديو جديد من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشر "سعد" مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "والله برافو عليا.. أنا فخور بيا".

وكان الفنان أحمد سعد روج لبرنامج "بيت السعد" والذي تم تصويره بالمملكة العربية السعودية ويقدمه بصحبة شقيقه الفنان عمرو سعد.

ويضم البرنامج في قائمة ضيوفه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يتحدثا معهم عن العديد من الموضوعات الفنية وكواليس وأسرار حياتهم الشخصية.

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