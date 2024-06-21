شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق العرض المسرحى "انتحار معلن" للصين لتمثيل مصر بمهرجان أرانيا والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق العرض المسرحى "انتحار معلن" إخراج مازن الغرباوى إلى جمهورية الصين للمشاركة بمهرجان أرانيا الدولى للمسرح فى بكين، خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو فى أرانيا، بالصين.



المسرحية

وكان في استقبال الوفد المصرى المستشار محمود تعيلب من السفارة المصرية ببكين، وفريق مهرجان أرانيا الدولي للمسرح، الذي يشارك في دورته الجديدة حوالي (29) مسرحية من حوالي (17) دولة، ولأول مرة سيتم دعوة تسعة مديرين فنيين من مهرجانات مسرحية لثماني دول، هي: فرنسا والنمسا واليابان وأستراليا واليونان ومصر وبولندا وكولومبيا - لإحضار أعمالهم إلى الصين، وسيقدم عرض "انتحار معلن" للجمهور الصيني للمرة الأولى، ضمن فئة العروض المميزة.



فريق العرض المسرحى

مهرجان أرانيا الدولي للمسرح في بكين بالصين يفتتح دورته بعرض للمخرجة كونستانزا ماكراس، وإلى جانب ذلك، سيتم عرض عدد من الأعمال المسرحية الصينية، ومنها عرض للمخرج جون فنغ من الرواية الشعبية "أزهار" للكاتب جين يوتشنغ، وسيقوم المخرج تشين مينغهاو بتقديم عرض عن جاليليو.

كما يستضيف المهرجان رؤساء مهرجانات مسرحية دولية يقدمون عروضا مسرحية منها رئيس مهرجان أفينيون في فرنسا، ومهرجان ملبورن فرينج في أستراليا، ومهرجان المسرح العالمي في شيزوكا في اليابان، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح للشباب في مصر، متمثلا في الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان.

عرض "انتحار معلن" تأليف د/ ساميّ الجمعان، وإخراج الفنان مازن الغرباوي، وانتاج رابطة الانتاج المسرحي العربي المشترك ATPA، وعبر مخرج العرض عن خالص الشكر والتقدير لإدارة المهرجان ولسعادة السفير عاصم حنفي سفير مصر بجمهورية الصين الشعبية علي حسن الاستقبال والدعم.