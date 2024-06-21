شكرا لقرائتكم خبر عن The Departed أفضل أفلام ليوناردو دى كابريو وتيتانيك خارج القائمة والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فيلم The Departed قائمة موقع rotten tomatoes لأفضل 10 أفلام قدمها النجم ليوناردو دى كابريو، والمفاجأة هو أن فيلم تيتانيك، والذى من المفترض يتمتع بشعبية ضخمة إلا أنه جاء خارج القائمة من الأساس.

فيلم The Departed بطولة ليوناردودى كابريو، مات دامون وجاك نيكلسون، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يتم تكليف الشرطى الشاب بيلى كوستيجان (ليوناردوديكابريو) بالتخفى والتسلل إلى منظمة المافيا التى يديرها رجل العصابات فرانك كوستيلو (جاك نيكلسون).

وفى نفس الوقت الذى ينجح فيه بيلى من كسب ثقة فرانك، ينجح المجرم الشاب كولين سوليفان (مات ديمون) فى اختراق شرطة الولاية لصالح فرانك حتى يصل إلى منصب هام بوحدة التحقيقات الخاصة.

ومع الوقت يتوغل بيلى وكولين فى حياتهما المزدوجة وينهمكان فى جمع المعلومات لصالح رؤسائهم من الشرطة والمافيا حتى يصبح واضحا لإدارة الشرطة وعصابة المافيا إن بينهم جواسيس.

يدرك بيلى وكولين الخطر الذى يقترب منهما ويهدد حياتهما، فيحاول كل منهما التسابق لكشف هوية الآخر الحقيقية بسرعة حتى يتمكن من إنقاذ نفسه.