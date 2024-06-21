شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة السندريلا سعاد حسنى الـ23 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة سعاد حسنى التى طالما اعتبرت بمثابة أيقونة من عالم أيقونات السينما المصرية والعربية، لما لها من كاريزما خاصة نابعة من موهبة صنفها ووصفها كل من تعامل معها بالموهبة الجبارة في عالم التمثيل إذ أنها كانت تتقمص الأدوار بطريقة مميزة.

أيضاً اشتهرت سعاد حسنى التي رحلت عن عالمنا زي النهارده في الـ 21 من يونيو من عام 2001 بقدرتها على لعب مختلف الأدوار ما بين كوميدي إلى تراجيدى لأعقد الأدوار المركبة بتلقائية شديدة بالإضافة لكونها فنانة استعراضية بامتياز صاحبة صوت مميز استطاعت به خدمة الأعمال التي تقدمها بأغانى مميزة طالما كانت حاضرة إلى الآن مثل أغنية بانو بانو وغيرها من الأغانى خفيفة الظل التي اشتهرت بها بأفلام مثل خلى بالك من زوزو.

ولدت الفنانة الراحلة سعاد حسني فى 26 يناير عام 1943، فى حى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، لأب كان يعمل خطاطا شهيرا، وهو محمد حسنى البابا، وكان ترتيبها العاشر بين إخوتها، وكان لديها ستة عشر أخا وأختا.

لم تكن سعاد حسنى تمتلك سوى شقيقتين فقط هما كوثر وصباح أما باقى إخوتها فكانوا مقسمين بين أبويها، حيث كان لديها ستة إخوة من أمها، وثمانية من أبيها، وأشهرهم بالطبع كانت الفنانة نجاة الصغيرة.

انفصل والدا سعاد حسنى عندما كانت فى الخامسة من عمرها، ثم تزوجت والدتها من عبد المنعم حافظ كان يعمل مفتّشًا فى التربية والتعليم، وكانت سعاد وشقيقتاها يقمن مع الأم وزوجها.

لم تتلق سعاد حسنى أى حظ من التعليم فى المدارس النظامية كغيرها من الأطفال، ولكن اقتصر الأمر على تلقينها بعض أساسيات القراءة والكتابة فى المنزل.

بدأت سعاد حسنى التمثيل فى عام 1959، وكانت معظم أفلامها فى الفترة بين 1959 إلى 1970، وحملت لقب سندريلا الشاشة العربية .

وصل رصيد الفنانة الراحلة سعاد حسنى من الأفلام السينمائية إلى 91 فيلما، منهم أربعة أفلام خارج مصر، بالإضافة إلى المسلسل الشهير “هو وهى”، الذي شاركها فى بطولته الفنان أحمد زكى، كما قدمت ثمانى مسلسلات إذاعية.

بدأت سعاد حسنى العمل السينمائى من خلال فيلم "حسن ونعيمة" عام 1959، الذى لعبت من خلاله دور نعيمة، أمام المطرب الشاب وقتها محرّم فؤاد، الذى لعب دور حسن، وكان آخر أفلامها "الراعى والنساء"، مع الفنان أحمد زكى والفنانة يسرا عام 1991.