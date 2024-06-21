أغاني يونيو 2024| مشاهدات أغنية أصالة "إنسان" خلال 3 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - اجتازت أغنية الفنانة أصالة الجديدة “إنسان”، مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال 3 أيام من طرحها.

كلمات أغنية إنسان من ألبوم أصالة “ثم أنا”

أغنية إنسان من كلمات محمد الترك، ألحان:كرار شريف، توزيع : علي روني، وتقول كلماتها "وسط هذا الضجيج وضهر انسان التفاصيل الشفتهن بي خطيره كلبه بنصه لوحه واني عنوان احس وياه صرت مثل الاميرة دخل كلبي حرب بسلوب فنان واخذني البيتهم مثل الاسيره وعدني بعمري ابد ماشوف خذلان واني ادري سند ماعندي غيره عمري العشته قبله هموم واحزان فرحتي بجيته صارت فد جبيره كلام الغزل ماله يصير ديوان سمعته بجسمي صارت قشعريره هو كبالي يحجي وبالي سرحان بهاي رموش عينه التسوى ديره رسم بيده طريقي اشكال والوان وكل هذا الاعيشه بجال خيره

تأتي أغنية إنسان ضمن ألبوم أصالة الجديد “ثم أنا”، المقرر طرحه تدريجيًا خلال الموسم الصيفي الجاري، ويتضمن 10 أغاني بين المصري والسوري والخليجي.

تفاصيل ألبوم لحقت نفسي الأول والثاني

كانت قد طرحت أصالة الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي في أكتوبر من العام الماضي، وتوالى بعده عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت فيه بعض أغانيه التي لاقت ردود فعل إيجابية وتفاعلا مميزا مع أدائها الطربي.

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 6 أغان، “ رجل مثالي، مانجا، فوق، مارس إبريل، لما بنتجاهل، الأخبار الحلوة”، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لازمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

كانت أحدث الأغاني التي طرحتها أصالة “التاج”، التي سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها :"حسن يبرج بالعمى ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

تاج لبس للحسن تاج يروي المفاتن من ظمأ ما تحت تاجه الا السمو ولا فوق تاجه الا السما حسن يبرج بالعمى

ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

غالي ولو شبّهت به وجه الشبه به اغرما يا اعز من يوطى الثرا والنجم على اقدامه ارتمى

مملكتي انت ومالكي لك الولاء والانتماء كل عين ودها بك عسى من قبل ما تلمحك العمى