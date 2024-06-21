أغاني يونيو 2024| مشاهدات أغنية "البضاعة" لـ ماجد المهندس خلال 48 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت أحدث أغاني ماجد المهندس"البضاعة" أكثر من مليوني مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية البضاعة ماجد المهندس

أغنية البضاعة من كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع:سيروس، وتقول كلماتها "الحب ما يحتاج وقت ومواعيد .. وما ينشرى ويباع مثل البضاعة والقلب سجن الحب وضلوعه القَيد .. والعشق جمر اشواق يبغي شجاعة القلب مثل الحر وملاعب الصيد .. يحب صيد اللي يزيد ارتفاعه ما يبغي اللي بين حزن و تناهيد .. ما عنده لطول الدروب استطاعة واللي ما بين الغيد هو سيد الغيد .. عن حب غيره صار عندي مناعة ادرى عليه إمن الزلل والمناقيد .. واحفظ وقاره مثل حفظ الوداعة ياهي ياهي ياهي .. ياهي ياهي ياهي الحب .. وما ينشرى ويباع مثل البضاعة واحب في شخصيته كل تعقيد .. متناقض ما بين هيبه وطاعة اكبر من العادات ومن التقاليد .. وابلغ من الحكمة وصدق القناعة فيه الوصوف اللي سواة العناقيد .. يلقى بها العاشق دواه وضياعه ليلة وصاله كنها ليلة العيد .. لو ما حصل من شوفته غير ساعة لعيونه اسوق القدم واطوي البيد .. لا بارك الله فالهجر والقطاعة كل شي احبه فيه من دون تحديد .. واخاف تلويحة ايديه ووداعه

كان قد طرح المهندس حديثًا أغنية جننت قلبي والتي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك أكبر أطماعي يا نبض قلبي ويا أغلى مطاليبه.